Incendio a Colli Aniene | fiamme in un palazzo | almeno un morto | sarebbe un ragazzo Tre gli ustionati gravi | 6 intossicati

(Di venerdì 2 giugno 2023). Una persona è morta. Unè andato a fuoco, intorno alle 14, in via Edoardo d'Onofrio, a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti. Sette le...

La vittima sarebbe stata uccisa dal fumo che si è sprigionato dall'. Alcune persone, almeno sette, sono rimaste ferite. La palazzina, in ristrutturazione, è a via D'Onofrio, nella zona...Unè divampato in una palazzina in via Edoardo D'Onofrio, in zonaAniene, a Roma. E' successo oggi intorno alle 14. Nel rogo sarebbero rimaste coinvolte diverse persone, al momento gli ...Diverse persone sarebbero rimaste ferite a Roma nell'di un palazzo in ristrutturazione nel quartiereAniene.

Roma, incendio a Colli Aniene: fiamme in un palazzo. Sette ustionati e cinque intossicati RomaToday

L'uomo sarebbe stato ucciso dal fumo che si è sprigionato dall'incendio. Le fiamme nel primo pomeriggio di oggi si sono sviluppate in una palazzina in ristrutturazione a via Edoardo D'Onofrio, a Colli ...Almeno otto persone sono rimaste ferite nel rogo divampato in via D'Onofrio, nella zona di Colli Aniene. Estratte persone con "complicazioni respiratorie". Nell'edificio erano in corso lavori di ristr ...