Incendio a Colli Aniene | fiamme in un palazzo | almeno un morto e 15 intossicati

Alcune persone, almeno sette, sono rimaste ferie per un incendio divampato in una palazzina di via D’Onofrio, nella zona Colli Aniene, a Roma. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia.A Roma un palazzo in fiamme dopo un'esplosione. Ci sono diversi feriti e ustionati. L'edificio era in fase di ristrutturazione.