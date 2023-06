Incendio a Colli Aniene | fiamme in un palazzo | almeno sette feriti e cinque intossicati

(Di venerdì 2 giugno 2023). Unè andato a fuoco, intorno alle 14, in via Edoardo d'Onofrio, zona. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti.le persone ustionate,...

Diverse persone sarebbero rimaste ferite a Roma, nell'di un palazzo in ristrutturazione nel quartiereAniene.ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO (ore 14:49) Il 2 giugno 2023 le fiamme hanno avvolto un palazzo di via Franchellucci 73 - 79 aAniene (sembrerebbe per un corto circuito nella tromba di un ascensore). Sul posto i vigili del fuoco che da via D'onofrio sono intervenuti con le autopompe. Il presidente del IV municipio ...Aniene. Le fiamme " venerdì 2 giugno " sono divampate in via D'Onofrio, altezza Largo Nino Franchellucci e hanno interessato un edificio dove sono in corso dei lavori di ...

Incendio all'ex pista di ghiaccio, vigilante ferma piromane e lo salva dal linciaggio. La rabbia della folla ne favorisce la fuga RomaToday

Le fiamme in un edificio in ristrutturazione a Colli Aniene. Lunga colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza ...Incendio a Colli Aniene. Un palazzo è andato a fuoco, intorno alle 14, in via Edoardo d'Onofrio, zona Colli Aniene. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti. Sette le persone ...