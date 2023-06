Incendio a Colli Aniene | fiamme in un palazzo | almeno sette feriti e 15 intossicati

(Di venerdì 2 giugno 2023). Unè andato a fuoco, intorno alle 14, in via Edoardo d'Onofrio, a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti.le persone ustionate, cinque...

15.10in un palazzo a Roma, 7 feritiin una palazzina a Roma, nella zonaAniene,in Via d'Onofrio. Almeno 7 persone sono rimaste ferite, altre intossicate. L'edificio è in ristrutturazione. Testimoni riferiscono di aver ...in un palazzo aAniene. L'è divampato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, venerdì 2 giugno, in un palazzo in via Edoardo d'Onofrio, nella zona diAniene, alla ...Roma,Aniene: a fuoco un palazzo

Roma, incendio a Colli Aniene: fiamme in un palazzo, venti persone in salvo RomaToday

Il rogo è divampato in una palazzina in via D’Onofrio, nella zona Colli Aniene, a Roma. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio, venerdì 2 ...Le fiamme in un edificio in ristrutturazione a Colli Aniene. Lunga colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza ...