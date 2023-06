“InCastello Festival” | a Santa Severa un weekend di eventi gratuiti all’insegna dell’arte e del divertimento

(Di venerdì 2 giugno 2023)Marinella – Animazione per bambini, attività creative tra scienza e natura e musica dal vivo, saranno i protagonisti di tre giornate vissutee del, in coppia, o con la propria famiglia per vivere in allegria e con creatività la visita al Castello di. Da venerdì 2 giugno e poi sabato 3 e domenica 4 vi aspetta il ricco programmacon ingresso gratuito, a cura dell’Associazione Imprenditore di sogni. Il progetto è promosso dalla Regione Lazio con la supervisione organizzativa della società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella. Il 2 giugno alle 17.30 gli spettatori vivranno un racconto animato comico con gag clown, trick magici e ...

Da venerdì 2 giugno e poi sabato 3 e domenica 4 vi aspetta il ricco programmacon ingresso gratuito , a cura dell'Associazione Imprenditore di sogni . Il progetto è promosso dalla ...Dal 2 al 4 giugno '' con gli Imprenditori di sogni SANTA SEVERA - Animazione per bambini, attività creative tra scienza e natura e musica dal vivo, saranno i protagonisti di tre giornate vissute all'...Santa Severa:dal 2 al 4 giugno con ingresso gratuito - Animazione per bambini, attività creative tra scienza e natura e musica dal vivo, saranno i protagonisti di tre giornate vissute all'...

InCastello Festival con ingresso gratuito Castello di Santa Severa

Camminate solidali, mostre che ricostruiscono alcune delle edizioni storiche delle Mille Miglia, spettacoli acrobatici e, soprattutto, tantissimi festival. Dallo Street Food ai party in Castello, da F ...Animazione per bambini, attività creative tra scienza e natura e musica dal vivo, saranno i protagonisti di tre giornate vissute all’insegna dell’arte e del divertimento, in coppia, o con la propria f ...