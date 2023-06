In Inghilterra è esploso il caso Mourinho-Taylor

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Inesplode ildegli insulti di Joséall'arbitro Anthonydopo la finale di Europa League, aggravati dalle tensioni all'aeroporto di Budapest dove l'indomani tifosi della Roma hanno circondato e minacciato il 44enne fischietto di Manchester. La prima a intervenire è stata la Professional Game Match Officials Board (Pgmol, l'Aia inglese, ndr) che in una nota si è detta "inorridita" e ha definito un "abuso ingiustificato e aberrante" l'aggressione verbale ae alla sua famiglia nello scalo ungherese. Ci sono stati momenti di forte tensione, documentati dai tanti video apparsi sui social, con l'arbitro che è stato spintonato prima di essere scortato con moglie e figlia dalla polizia in un posto sicuro. La direzione di gara dinella ...

