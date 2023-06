In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Giugno | Il Campo Largo del Pnrr armato

(Di venerdì 2 giugno 2023) guerra: meno soldi al welfare per pagare munizioni Bellicismo. A Bruxelles Pd e destra approvano l’Asap: si può usare ilper armare Zelensky. Contrario solo Smeriglio di Lorenzo Giarelli Lucia Ti Caranzìa di Marco Travaglio L’altra sera, a Dimartedì, Michele Santoro ha avuto il grave torto di rinfrescarci la memoria sui non-epurati Fazio e Annunziata e sulla ridicolaggine dei paragoni con l’editto bulgaro. Siccome dire la verità è peggio che schierarsi per la pace, Santoro è stato malmenato dal servizio d’ordine del Corriere, cioè da Aldo Grasso (“livore, rabbia, violenza L’intervista Silvestri (5S): “Dai dem brutto segnale, ci lasciano soli a chiedere negoziati per Kiev” “Non giudico Schlein, ma la posizione del suo partito in Europa è incomprensibile. Fitto nega, ma ha aperto ...

...mai "Il petardo Schlein ha fatto recuperare qualche tessera in sezione e qualche copia in. ... come teme Franceschini "Voglio troppo bene a Dario per dirgli chetrituramento delle ...L'articolo completoCorriere Romagna oggi in... gli aggiornamenti di Wiredconflitto Notizie, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento I super umani sono al centro del nostro ultimo numero inVuoi comunicare in ...

“Il Comune in edicola”: in 18 edicole cittadine si può prenotare il ... Comune di Livorno

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...I pompieri del comando di via Scuole sono stati chiamati a Roma per srotolare il gigantesco Tricolore dalla sommità del monumento ...