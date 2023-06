In compagnia della sua grande fan Rocío Muñoz Morales | il cantante torna a vestire i panni del conduttore per l' ultimo appuntamento del suo varietà Tra gli artisti ospiti | Arisa | Malika Ayane e Tiziano Ferro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Dopo il debuttoscorsa settimana, Massimo Ranieristasera alle 21.30 su Rai 1 con la seconda e ultima puntata di Tutti i sogni ancora in volo. Un nuovoall’insegnamusica e dello spettacolo, con tanti cantanti e attori. Al fianco del padrone di casa,. Massimo Ranieri: un vita per lo spettacolo guarda le foto Leggi anche › Massimo Ranieri e...

Dalle indaginiSquadra Mobile di Caserta e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che i due, indi altri due stranieri, avevano avvicinato la scolaresca, ...La modella bergamasca, rimasta single dopo la finestoria con il cantante romano, ora è di nuovo in, questa volta del deejay e produttore olandese William Djoko. Proprio quest'ultimo ...... per ritrovare l'intimità e ladel mondo. GUARDA ANCHE: Cinque cammini all'estero da fare quest'estate (o almeno una volta nella vita) Domenica 11 giugno Sull'ultima tappaVia delle ...

L'Italia celebra il 77° anniversario della Festa della Repubblica Ministero della Difesa

Festival del Cammino 8-11 giugno. Tra gli appuntamenti anche una camminata lungo la Via delle Sorelle tra Bergamo e Brescia, Capitali italiane delle cultura ...Ieri intorno all’una di notte le volanti sono intervenute, su disposizione della Sala Operativa della Questura in Piazzale della Pace, in quanto più utenti riferivano di una accesa lite in atto, rifer ...