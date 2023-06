(Di venerdì 2 giugno 2023) La legge e' della Provincia Autonoma di Bolzano.?L'obiettivo e' quello di risalire all'identita' del proprietario che non raccogli gli escrementi del proprio cane.?"Peccato che per la maleducazione di ...

La legge e' della Provincia Autonoma di Bolzano.L'obiettivo e' quello di risalire all'identita' del proprietario che non raccogli gli escrementi del proprio cane."Peccato che per la maleducazione di ...NOTA 16 giugno - Fine delle lezioni in16 giugno - Entro tale data (tramite modello F - 24EP) devono essere effettuati i seguenti versamenti: imposta IRAP sui compensi corrisposti a maggio ...Le elettriche "pure" rappresentano la quota minoritaria (0,4%), e solo in Valle d'Aosta e in Trentino -si supera l'1% sul totale di auto in circolazione. Se si considerano invece ...

In Alto Adige dal 2024 scatta l'esame obbligatorio del DNA per i cani Tiscali Notizie

(ANSA) - WASHINGTON, 01 GIU - Il Congresso degli Stati Uniti ha sospeso il tetto del debito, evitando in extremis la minaccia di un default. Il Senato americano ha infatti adottato stanotte il disegno ...(ANSA) - DAKAR, 02 GIU - Almeno nove persone sono state uccise in Senegal nelle violenze scoppiate ieri dopo la condanna a due anni di reclusione del capo dell'opposizione Ousmane Sonko, candidato all ...