Impresa Sonego al Roland Garros | Rublev ko

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Alè il grande giorno di Lorenzo. Il tennista azzurro si qualifica per il quarto turno battendo dopo cinque combattutissimi set, dopo essersi trovato sotto di due partite a zero, il russo Andrej. Il torinese, 28 anni compiuti durante i recenti Internazionali d'Italia, n.48 del mondo, ha avuto la meglio sul campione russo, n.7 del mondo per 5-7 0-6 6-3 7-6 6-3. Perla prima vittoria contro un top 10 in uno slam.ragazzo perbene che fa sognare l'Italia "Lorenzouno di noi!". Accade a Parigi, sui campi di terra rossa più prestigiosi del mondo, nel torneo di tennis (forse) più importante del mondo, che un ragazzo dall'aspetto pulito, perbene, uno della porta accanto, possa far sognare un popolo intero realizzando ...