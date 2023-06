IMPACT | Il contratto di Moose scadrà entro il mese di giugno | lo vedremo altrove?

(Di venerdì 2 giugno 2023) Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato come Jordynne Grace fosse in uscita daWrestling avendo deciso di dedicarsi, per il momento, ad altri impegni extra ring. Ora, la federazione potrebbe perdere un altro elemento di spicco, ossia. Ildel powerhouse è ormai in scadenza e sembra che il rinnovo contrattuale si allontani. Presto free agent? Secondo quanto riportato da Sean Sapp di Fightful Select, ilche legaWrestlingildi. Al momento non si hanno notizie in merito ad un rinnovo. L’ex TNA eWorld Champion, dunque, potrebbe diventare presto un free agent. Una simile situazione si ebbe anche nel 2021, ma la ...

Durante l’evento speciale di IMPACT Under Siege, a Jordynne Grace è stata data un’ultima possibilità per cercare di conquistare il titolo Knockouts che si trovava tra le mani di Deonna Purrazzo, ma le ...Jordynne Grace è uno dei volti di punta di Impact Wrestling e, in particolare, della divisione femminile. Nei suoi anni ad Impact ha conquistato due volte il Knockouts World Title, una volta il Digita ...