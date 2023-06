Immigrati | nave MareGo multata per sbarco senza permesso a Lampedusa

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 2 giugno 2023) Una multa e un fermo amministrativo di 20 giorni per laMare Go, di una Ong tedesca arrivata aieri notte con a bordo 36 migranti invece che a Trapani, porto che le era stato assegnato. Lo spiega in una nota la stessadella Ong tedesca precisando che "dopo aver salvato 36 persone in mare questa mattina, a Mare Go è stato assegnato il porto di Trapani, in Italia, a un minimo di 32 ore di distanza. Abbiamo chiaramente comunicato alle autorità che Mare Go non è attrezzata per curare le persone soccorse in movimento per quel periodo di tempo".Di qui la decisione di arrivare nel porto più vicino dicontravvenendo alle indicazioni. Ad aspettarli c'erano la Guardia di Finanza e la Guardia costiera che hanno circondato la. "Come molti altri prima di noi, ci troviamo di fronte ...