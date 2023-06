Il vescovo Beschi e 1.100 pellegrini bergamaschi da Papa Francesco - Le foto e la diretta della Messa qui

(Di venerdì 2 giugno 2023) A ROMA. Oltre millee bresciani raggiungeranno nei prossimi giorni la Capitale per assistere alle solenni liturgie per i sessant’anni dalla morte di San Giovanni XXIII.

... ha spinto l'attivista pro life Roberto Allieri a scrivere una lettera aperta aldi Bergamo, monsignor Francesco, che vuole essere manifestazione di rammarico e profondo sconcerto. ...In occasione della veglia svoltasi venerdì scorso nella chiesa di San Tommaso Apostolo , un gruppo di fedeli ha detto no e ha scritto una lettera aldi Bergamo Francesco. Alla lettera ...Questo pomeriggio, alle 17 nella Cattedrale di Bergamo, nel corso di una solenne celebrazione eucaristica (trasmessa in diretta su BergamoTV) ilFrancescoordinerà nove nuovi sacerdoti. Lo rende noto la diocesi. Si tratta di: don Lorenzo Bellini, 25 anni, dalla parrocchia di Telgate; don Paolo Capelletti, 25 anni, della ...

Il vescovo Beschi e 1.100 pellegrini bergamaschi da Papa ... L'Eco di Bergamo

A ROMA. Oltre mille pellegrini bergamaschi e bresciani raggiungeranno nei prossimi giorni la Capitale per assistere alle solenni liturgie per i sessant’anni dalla morte di San Giovanni XXIII. Il ...A ROMA. Oltre mille pellegrini bergamaschi e bresciani raggiungeranno nei prossimi giorni la Capitale per assistere alle solenni liturgie per i sessant’anni dalla morte di San Giovanni XXIII. Il ...