Il tweet in arabo | poi la sospensione | il pessimo debutto di Di Maio nel Golfo

'Di Maio al primo giorno nel Golfo pubblicaine persiano', è la didascalia. Ed eccolo di fronte al pc mentre pronuncia 'Allora...vediamo... Traduttore italiano -: abolirò la ...Era solo di qualche ora fa il primodi Luigi Di Maio dal suo nuovo profilo. Il neo rappresentante speciale dell'Unione europea nel ... aveva deciso di tradurre il suo messaggio anche ine ...Manca ancora la spunta blu (anzi, grigia) sul nuovo profilo Twitter di Luigi di Maio, ma ci sono già tre: uno in inglese, gli altri due ine in lingua farsi. È il primo giorno di Di Maio come inviato speciale per l'Ue nel Golfo e l'ex leader del Movimento 5 Stelle - che ha mancato l'elezione ...

Il tweet in arabo, poi la sospensione: il pessimo debutto di Di Maio ... ilGiornale.it

Neanche il tempo di insediarsi ufficialmente come inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico che l'ex ministro degli Esteri è stato subito bloccato da Elon Musk ...