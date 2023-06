Il tempo scorre veloce | la politica non può sprecarlo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Uno sguardo da Ponte di Domenico Ocone Tempus fugit, asserivano gli antichi romani, mentre molti di quanti operano di questi tempi nella Città Eterna, a tanto deputati dagli italiani, non sembrano tenerne il dovuto conto. La fine di maggio è stata foriera di alcune buone notizie e ce n’era proprio bisogno. Il Governatore della Banca d’ Italia Ignazio Visco, nella relazione annuale di quell’ istituto illustrata nella giornata di mercoledì, ha ribadito che il sistema economico italiano, come era stato annunciato già circa un mese fa dall’ Ufficio Studi di quella Banca, continua a andare meglio del previsto. La notizia è arrivata quasi in uno con la comunicazione da parte dell’ ISTAT della tenuta, talvolta rafforzata, degli indicatori economici fondamentali, uno per tutti l’occupazione fissa. Altrettanto ha fatto, sempre in quelle ore, Moody’s, la qualificata agenzia di ...