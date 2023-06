"Il suicidio è l'unica forma di pentimento". Il killer di Giulia nega la premeditazione

"Ha confermato quello che aveva detto durante la confessione, e ha aggiunto dei dettagli . Ha detto che l'forma di pentimento possibile, che abbia un senso, è quella di togliersi la vita. Me lo ha ripetuto l'altra notte". Lo ha detto l'avvocato Sebastiano Sartori, legale di Alessandro Pagnatiello , ...: 'L'forma di pentimento che abbia un senso è togliermi la vita'. Sono le parole che ha ripetuto l'uomo al suo legale dopo aver confessato l'omicidio di . Parole che oggi il legale, l'avvocato ...... mesi di corteggiamento, notti trascorse assieme mentre è convinta di essere l'donna di ... ha in pancia non è suo ma che non può lasciarla perché lei è instabile, bipolare e minaccia il. ...

Alessandro Impagnatiello: «L'unica forma di pentimento che abbia un senso è togliermi la vita». Sono le parole che ha ripetuto l'uomo al suo legale dopo ..."Ha fatto tutto da solo, il delitto non era premeditato", ha riferito l'avvocato del 30enne, accusato del delitto della 29enne Giulia Tramontano, incinta al 7 mese. Impagnatiello oggi ha risposto alle ...