Il sindaco Festa e la movida | “Nessun disordine ne violenza” Video

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi, 2 Giugno, ricorre il 77esimo anniversario della Repubblica Italiana. Ad Avellino, come in tutt’Italia, sono state organizzate delle celebrazioni per ricordare una data tanto importante. Ai nostri microfoni, ildi Avellino, Gianluca, oltre ricordare l’importanza della giornata, ha puntualizzato sui prossimi appuntamenti dell’amministrazione comunale. Il cartellone estivo, il quale sarà presentato a giorni, sarà addirittura migliore dello scorso anno e si farà il necessario per ridurre al minimo qualsiasi tipologia di problema. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...Presenti alle celebrazioni anche ildi Roma Roberto Gualtieri, il Capo della Polizia Vittorio Pisani e il segretario generale della Difesa Luciano Portolano. Oggi le celebrazioni per la......volte per la prima volta al polo delle ex Orfane di Mondovì Piazza le celebrazioni per la... Nel corso delle celebrazioni, a nome del Comune, ilLuca Robaldo e il consigliere Elio Tomatis, ...La città di Napoli ha celebrato ladella Repubblica con una cerimonia in piazza Plebiscito. Qui alle presenza del prefetto, Claudio Palomba, del, Gaetano Manfredi, e delle massime autorità civili, religiose e militari, si ...

Il concerto granata e la carica di Mietta: "Vattene amore la canta Salerno", fischi al sindaco SalernoToday

Il Sindaco di Napoli ha risposto alla proposta del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che ha parlato di concessione per 99 anni dello Stadio.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...