Il sindaco di Firenze Nardella a Tgcom24 | Impedire che i centri storici diventino fantasma

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il problema è che il mercato immobiliare è letteralmente esploso - spiega ildiDario- i prezzi delle case sono alle stelle ed è impossibile trovarne in affitto ...

Il problema è che il mercato immobiliare è letteralmente esploso - spiega ildiDario Nardella a Tgcom24 - i prezzi delle case sono alle stelle ed è impossibile trovarne in affitto ...La città di- che con il turismo veramente di massa fa i conti da anni, ben prima rispetto a Como e ... Una decisione drastica, quella presa dalDario Nardella, che però segna una via ...... Irene Priolo, impegnata in un sopralluogo con ilDavide Ranalli. Quello a Ca' di Lugo è ... amministrativo e di polizia locale provenienti dalle amministrazioni di Bari,, Genova, Milano,...

Il sindaco di Firenze osa: “Stop agli affitti brevi nel centro storico” Il Fatto Quotidiano

"Pronto a ritirare il provvedimento se il governo deciderà di acquisire la nostra proposta" ha detto il primo cittadino, ospite di Tgcom24 ...Sull’Arengario di Palazzo Vecchio, in Piazza della Signoria, oggi 2 giugno 2023, le celebrazioni per festeggiare il 77° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con la ...