Il Senato americano approva l'accordo sul tetto al debito. Esulta Biden

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il pericolo di default dell'economia americana è definitivamente scongiurato. Con 63 voti a favore e 36 contrari, anche ilhato l'raggiunto nella notte di sabato fra il presidente democratico Joee lo speaker repubblicano Kevin McCarthy, che prevede la sospensione per due anni delale tagli alla spesa federale. Manca ora solo la promulgazione della legge da parte die l'iter sarà completato, rispettando la scadenza del 5 giugno fissata come termine ultimo oltre il quale gli Usa non sarebbero stati più in grado di ripagare i creditori. "Il nostro lavoro è tutt'altro che finito, ma questoè un passo avanti fondamentale e un promemoria di ciò che è possibile fare quando agiamo nel migliore ...