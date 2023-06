(Di venerdì 2 giugno 2023) Ancora una volta è Recep Tayyipa vincere le elezioni, riconfermato presidente della Turchia nel ballottaggio del 28 maggio scorso. Mentre la Repubblica Turca si appresta a entrare nel suo secondodi esistenza – il prossimo 29 ottobre ricorrerà il centenario della sua proclamazione da parte di Mustafa Kemal–, l’”era” si appresta a entrare nel suo terzo decennio, a ormai 20 anni da quando, nel 2003, divenne premier col suo Akp per poi divenire presidente nel 2014. Un uomo solo al comandoLa riconferma del “” è arrivata con un margine di quattro punti sullo sfidante Kilicdaroglu: una vittoria che da un lato gli attribuisce ulteriore forza e dall’altro mostra un’opposizione che mai era arrivatain alto.ha infatti battuto ...

... e come spiega il direttore Hossein Hamleh Dari, un po' di tutte le razze: persiano,, ... una satira politica del 14esimo. 1 giugno 2023...lei ad accettare la stella dedicata al fratello tragicamente scomparso oltre un quarto difa. come sarebbero le star oggi se vive Con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale l'artista...... e che non raggiunge i cinque punti dagli inizi degli anni '90 delscorso. Eppure la ... cosa sappiamo del caso di Chiara Pizzimenti Un posto al sole , Lucae Giorgia Gianetiempo: "...

Il secolo turco: così il Sultano Erdogan è diventato il nuovo Ataturk TPI

Dopo vent’anni al potere, nel corso dei quali ha rimodellato il paese a sua immagine, Erdogan sembra ancora inaffondabile. Al secondo turno delle elezioni presidenziali,... Leggi ...Riapre la villa romana d'epoca imperiale nella baia tra Punta Grande e Punta Piccola a Realmonte e con un unico biglietto i visitatori potranno ammirare la scogliera di marna bianca, chiusa da alcuni ...