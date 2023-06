Il presidente Rocca | ore terribili | il bilancio delle vittime può crescere

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 giugno 2023) «L'incendio è stato particolarmente violento con una propagazionefiamme abbastanza rapida. Dopo lo spegnimento sono ancora in corso le operazioni di controllo su tutte le tre scale e gli appartamenti dell'edificio: al termine faremo unper iniziare a valutare le cause del rogo e i danni». Alessandro Paola, comandante provinciale dei vigili del fuoco, ha commentato così a RaiNews24 le fiamme che intorno alle 14 di oggi hanno coinvolto un palazzo di sette piani in zona Colli Aniene, a Roma, e in cui è deceduto un uomo. «Sono minuti, ore, quelle che sta vivendo Colli Aniene in questo giorno di Festa. In via Edoardo d'Onofrio, a Roma, un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Tanti i feriti, anche gravi, e al momento una vittima accertata. Ma si teme che ilpossa ...