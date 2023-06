Il presidente di Enac a TPI | “L’operazione sull’aeroporto di Cagliari mette a rischio la vigilanza del pubblico”

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 giugno 2023) Dottor Di Palma, a che punto è la fusione degli aeroporti sardi dal vostro punto di vista, quello dell’ente regolatore del volo?«Noi, nei mesi scorsi, abbiamo già fatto e detto tutto quello che era nella nostra facoltà. Adesso attediano di capire cosa accade sul mercato». C’è un problema che la fusione che si sta determinando in Sardegna pone alle autorità regolatrici, e in primo luogo a voi?«Sì, c’è un problema che si è profilato: riguarda il ruolo di garanzia che il controllorechiede di poter esercitare su una società controllata da soggetti privati che assume il controllo di una infrastruttura strategica per il territorio». Questo ragionamento non riguarda solo la Sardegna.«No, è una questione di norme e di principio, un problema che si pone ovunque, in tutto il Paese». E questa operazione sarda, così come viene prospettata,...