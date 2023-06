Il Prefetto Torlontano nomima Cavaliere della Repubblica il cautanese Rosario Meoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Grande emozione ed estrema soddisfazione questa mattina per, dipendente Ente di Formazione. Infatti,è stato nominatodaldi Benevento Carlonel corsoFesta del 2 giugno che si è celebrata quest’ogg, come ogni anno, in piazza IV Novembre ai piediRocca dei Rettori. A premiare il neoha provveduto il Magnifico Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora e ilCarlo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.