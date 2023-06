Il peggior stadio d’Inghilterra è arrivato in Premier League

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’approdo indel Luton Town dopo la vittoria della finale playoff di Championship ai rigori contro il Coventry City non è una notizia soltanto per la sua scalata dai dilettanti alla massima serie inglese in soli nove anni, o per le condizioni delloo per le dimensioni del club stesso. In effetti, è una notizia forse per tutte queste cose insieme, che ci mostrano in modo plastico il modo in cui è organizzato il calcio inglese e quanto riesce a valorizzare ogni club nonostante disparità economiche alle volte paradossali. Del valore della finale per approdare inne avevamo parlato anche in Ultimi Fuochi, il nostro podcast giornaliero. Luton è la città più importante del Bedfordshire, una delle contee meno celebrate, a metà strada ...