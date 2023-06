Il Paradiso delle Signore | Tancredi di Sant' Erasmo furibondo prima delle riprese | Mi hanno trattato malissimo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 2 giugno 2023) Flavio Parenti,ne Il, è molto arrabbiato per qualcosa che gli è accadutodell'iniziodell'ottava stagione: ecco di cosa si tratta Ilè una fortunata soap opera della Rai che, fino a inizio maggio, andava in onda tutti i giorni dopo il talk show di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Attualmente sostituito dalla serie spagnola Sei Sorelle, il prodotto in questione resta un punto di riferimento per i telespettatori del primo polo italiano. Questo è dovuto in parte al fatto che inizialmente andava in onda in fascia serale (e così ha raggiunto un pubblico più vasto), in parte al fatto che la ...