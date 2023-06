Il padre di Kvara spaventa il Napoli | 'I suoi sogni? Vincere la Champions e giocare nel Real'

All'interno è presente un'intervista aldi, che ha parlato di quelle che sono le ambizioni del figlio per il ...vuole rimanere perché ritiene che Napoli sia la squadra giusta per la sua crescita, anche se il(che è di fatto il suo agente, la parte burocratica è affidata a dei legali) afferma ormai ...vuole rimanere perché ritiene che Napoli sia la squadra giusta per la sua crescita, anche se il(che è di fatto il suo agente, la parte burocratica è affidata a dei legali) afferma ormai ...

Napoli, senti il padre di Kvara: "Vuole giocare nel Real Madrid" Corriere dello Sport

Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, ha fatto il punto sulle trattative legate ai rinnovi dei contratti di alcuni calciatori del Napoli.Giovanni Simeone rivela nel dettaglio l'amore del padre Diego per Napoli. Il giovane svela la della possibilità di essere allenato dal padre.