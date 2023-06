Il Milan blinda Leao fino al 2028 | è ufficiale | ' Rinnovo per vincere | sono molto felice'

Ilpuò riscattare Brahim per una ventina di milioni, ma i Blancos mantengono la recompra a 27. Vediamo cosa succederà. Intanto, Rafael ha rinnovato fino al 2028. La più bella notizia per i ...Diogo Dalot, ex, ha prolungato il suo contratto con il Manchester United fino al 2028 (con ... Yann Karamoh si lega al Torino fino al 2025 mentre, dopo la salvezza, il Lecce riscatta e...... circa 10 milioni di Euro , Nzola potrebbe salutare e su di lui sarebbe fortissimo il pressing della Fiorentina che, dopo averlo visto dal vivo nella gara disputata dai bianconeri contro il, ...

Il Milan blinda Maignan: rinnovo fino al 2028 e adeguamento La Gazzetta dello Sport

L’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria per 3-2 sul campo dell’Atalanta è atteso dall’ultimo match di campionato contro il Torino di Ivan Juric: l’incontro sarà un importante banco di prova in vist ...Atalanta, la società blinda i big Con il ritorno nelle coppe europee la proprietà ... Soprattutto la società milanese vede nel giovane prodotto del vivaio bergamasco l’erede naturale di Milan ...