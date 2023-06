Il Kimono | l’abito tradizionale che sposa la modernità

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 2 giugno 2023) Life&People.it Elegante, al contempo semplice e dal taglio pulito, impreziosito da stampe floreali o da intarsi cangianti,è sicuramente tra i capi must have della Primavera Estate in grado di rinnovarsi continuamente e, grazie alla sua versatilità, di imporsi come outfit di stagione. Le principali case di moda nel corso degli anni hanno più volte donato una nuova versione del capo, facendone convergere tradizione ecome abito sottoveste Come dimostrano le proposte dei brand Balmain, Gucci, Tom Ford, ildress con tutte le sue varianti è tutt’oggi inserito nelle collezioni sulle passerelle durante le fashion week, nel segno di una continua evoluzione. Se in antichitàgiapponese era composto essenzialmente da un solo pezzo di ...