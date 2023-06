Il Governo ha varato il settimo decreto aiuti per l’Ucraina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 giugno 2023) Se qualcuno aveva ancora dubbi, ildi Giorgia Meloni non fa nessun passo in avanti per cercare la pace ma, al contrario, porta a casa ilarmi in favore del. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è diventato realtà ilper l’invio di armamenti in Ucraina, con un provvedimento a firma del ministro della Difesa, Guido Crosetto, di concerto con i ministri degli Esteri e dell’Economia. Dopo quindici mesi di guerra in Ucraina, il copione è sempre lo stesso con ilche si mette l’elmetto e approva l’ennesimoInsomma dopo quindici mesi di guerra in Ucraina, il copione è sempre lo stesso con ilche si mette l’elmetto in testa e approva l’ennesimo ...