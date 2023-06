Il governo albanese sollecita le banche internazionali a smettere di finanziare lo sviluppo dei combustibili fossili

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 2 giugno 2023) Esclusivo: Un rapporto sostiene che le partecipazioni dell’Australia nelledil’hanno resa responsabile di aver investito 828 milioni di dollari in progetti diin cinque anni Secondo un rapporto di ricerca, le partecipazioni dell’Australia in tre– tra cui la Banca Mondiale – l’hanno resa responsabile di investimenti per