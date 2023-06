Il fidanzato di Giulia Tramontano confessa tutto Oggi attesa la convalida del fermo La sorella | Sono morta anch' io VIDEO

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - È stato trovato, in un'area verde abbandonata nell'abitato di Senago, il cadavere di, la 29enne incinta al settimo mese, scomparsa da cinque giorni. È stato ilAlessandro Impagnatiello, fermato per omicidio, a far trovare il corpo della donna. "L'ho uccisa io", avrebbeto il barman 30enne durante l'interrogatorio alla caserma di Senago. È stato l'uomo a indicare agli inquirenti dove fosse il corpo della compagna. Uccisa a coltellate Secondo un primo esame l'ha prima accoltellata, uccidendola, e dopo ha cercato di bruciare invano il suo cadavere. Per disfarsi della donna, il 30enne ha avvolto il corpo con sacchi di plastica e alcuni teli che aveva in casa. Dall'appartamento lo ha trascinato passandoe sulle scale della palazzina fino ...

Lo so che negli ultimi mesi non sono stato unmodello". E invece l'ha già ammazzata. E rimossa. "Sono libero,se n'è andata da casa!" scrive all'amante. Ma le bugie di Impagnatiello ..."Se non vuoi tornare a casa da lui, vieni pure a stare da me", dice la 23enne a. Invece la 29enne torna dalche nel frattempo, secondo gli inquirenti, ha "organizzato" l'omicidio. ...Le foto della vacanza a Ibiza scoperte sul cellulare delritraggono una donna bionda, in ... lui scatena la fantasia in un vortice di scuse: giura che il bambino che quella ragazza,, ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Il caso di Giulia Tramontano è uno dei più chiacchierati del momento; anche Sonia Bruganelli ha voluto esprimere il proprio pensiero a riguardo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Giulia Tramontano, diffusi frame del fidanzato dopo l’omicidio. Oggi l’interrogatorio ...