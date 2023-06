Il duello Trump-DeSantis e le sfide del passato per l’anima del GOP

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ronha ufficializzato la sua discesa in campo alle primarie per le presidenziali del 2024. È da mesi che serpeggia l’ipotesi di una sua corsa alla Casa Bianca e finalmente, ad un anno e mezzo dalle elezioni, è arrivata la conferma. La sua campagna, “The Great American Comeback”, è stata definita da molti come l’alternativaiana a Donald. Dal canto suo, l’ex presidente, sta giocando la carta del discredito, rappresentando lo sfidante come l’ennesimo candidato appartenente a quell’establishment osteggiato da una larga parte dell’elettorato repubblicano. Diversi ma non troppopossiede alcune caratteristiche capaci di attrarre anche una quota di voto indipendente, più difficile da intercettare per: una fra tutte, il rispetto per le istituzioni e per il sistema ...