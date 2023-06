Nella puntata di questa settimana il futuro della difesa nerazzurra che a breve si priverà ufficialmente di Milan...che solo un traguardo come la Champions può regalaresei stagioni vissute sempre in prima linea, sino a meritare i gradi di capitano. Non può esserci altro obiettivo per Milanadesso ...... tra turnover e prove di finale L'appuntamento da circoletto rosso saràla fine del campionato ... Ai box restano Mkhitaryan e Correa con D'Ambrosio recuperato ein gruppo Lukaku sembra più ...

Il dopo Skriniar: tre nomi top per la nuova difesa dell'Inter La Gazzetta dello Sport

Il Chelsea valuta il sacrificio di un big: la Juventus vede uno spiraglio ma deve fare i conti con la concorrenza dell’Inter Il Chelsea si prepara a una vera e propria rivoluzione nel corso della fine ...L’Inter è al lavoro per preparare la 38ª ed ultima giornata di campionato contro il Torino, match in programma sabato alle 18:30. Poi il focus nerazzurro sarà sulla Finale di Champions League contro i ...