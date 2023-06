Il cervello scendeva nel naso | neonato salvato con un intervento senza precedenti

Oltre al rischio di meningite, il problema maggiore era che il buco si trovava nella parte più posteriore del naso e quindi che la porzione dichenel naso (molto voluminosa) ...Ildi un neonatodal naso, il bimbo è stato salvato al Regina Margherita di Torino. Nella foto, i chirurghi che hanno effettuato l'intervento In un primo momento si era pensato di ...Oltre al rischio di meningite, il problema maggiore era che il buco si trovava nella parte più posteriore del naso e quindi che la porzione dichenel naso (molto voluminosa) ...

Il cervello scendeva dal naso, salvato neonato a Torino TGCOM

Una storia a lieto fine arriva dall'Ospedale Regina Margherita di Torino. Qui è stato portato a termine un intervento mai tentato prima al mondo.Al Regina Margherita eseguita un’operazione che non avrebbe precedenti su un paziente così piccolo. Come è stato possibile e come sta il piccino ...