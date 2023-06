Il calcio italiano ha un problema di civiltà

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il giorno dopo aver arbitrato la finale di Europa League fra la Roma e il Siviglia, Anthony Taylor con famiglia al seguito è stato insultato in un bar dell’aeroporto di Budapest. Un gruppo di sostenitori del club giallorosso, ancora non ripresosi dalla sconfitta, ha pensato bene di inveire contro il fischietto inglese, tra sputi, insulti e lancio di sedie. I video che documentano lo scempio mostrano la moglie di Taylor sconvolta, la figlia in lacrime. Ovviamente non si parla più di una partita di(che sarebbe pur sempre un gioco), bensì di delinquenza. Taylor può aver sbagliato – il rigore non assegnato alla Roma è ancora fonte di discussioni fra gli addetti ai lavori – ma nulla può giustificare quanto accaduto, a cominciare dagli epiteti poco gentili che José Mourinho ha rivolto all’arbitro a fine partita e al suo designatore, l’...