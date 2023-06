Il 2 giugno e la storia della Festa della Repubblica

(Di venerdì 2 giugno 2023) Dal 2001 è stata ripristinata, in Italia, lache si celebra il 2di ogni anno. In questo giorno si vuole ricordare il referendum del 21946 che, per la prima volta a suffragio universale, sancì la nascitaItaliana, scelta da ben 12.717.923 italiani. Da quel giorno il Regno d’Italia cessa di esistere e l’allora re Umberto II di Savoia si trasferisce, in esilio, in Portogallo. In questo giorno, per onorare la, il capo dello Stato depone una corona di alloro, a Roma, all’AltarePatria, in omaggio al Milite Ignoto. Nello stesso giorno e nelle stessa ...

2 giugno, perché si celebra la festa della Repubblica italiana WIRED Italia

Per ricordare il referendum con il quale nel 1946 gli italiani scelsero la repubblica come nuova forma governo, dopo la fine del fascismo ...Il 2 giugno si festeggia la nascita della Repubblica Italiana come la conosciamo oggi: fu una conquista di tutti, venuta grazie a uno storico referendum.