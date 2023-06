Ibrahimovic | “Galliani mi vuole al Monza da tre anni Ma sono del Milan”

L'arrivo di(che potrebbe essere favorito dalla presenza di) permettere al club brianzolo di accelerare il processo di crescita; con uno come, il Monza potrebbe anche ...L'ha richiamata: "Mi chiama tutti i giorni da tre anni e mi dice sempre che Monza è bella, che c'è una bella natura, che sul tavolo c'è già il contratto. Ma non siamo là: io ...ha svelato pure un retroscena di mercato: 'Mi chiama tutti i giorni da tre anni e mi dice sempre che Monza è bella, che c'è una bella natura, che sul tavolo c'è già il ...

Ibra: "Non voglio smettere. Galliani mi chiama tutti i giorni. Il mio contratto Lo ha fatto Maldini,... Milan News

Ibrahimovic è pronto a dire addio al Milan; per l'attaccante svedese due obiettivi per il futuro. Ecco quali sono.Ibrahimovic-Milan - Il calciatore rossonero, Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al proprio futuro.