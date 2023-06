I Radicali chiedono di togliere a Peskov l’onorificenza e di darla a Navalny

(Di venerdì 2 giugno 2023) In una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini, Igor Boni e Giulio Manfredi, rispettivamente segretario, tesoriera, presidente e membro della Giunta diItaliani sono tornati a chiedere la revoca della prestigiosa onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica, conferita al portavoce del Cremlino Vitalynel 2017, ben dopo l’invasione del Donbas e l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014. Sullo stesso tema nelle scorse settimane iavevano promosso un appello, che ha raccolto importanti adesioni di studiosi, giornalisti e attivisti italiani e ucraini, ma non ha ottenuto né riscontro politico, né rilevanza mediatica.diè ormai una “non notizia”, perché è ...

In occasione della Festa della Repubblica, Radicali Italiani chiede alla premier di completare la revoca delle onorificenze italiane agli uomini di Putin, e di assegnarle a tre cittadini russi attualm ...