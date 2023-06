I presidenti di Serbia e Kosovo si incontrano sotto la pressione dell’UE

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 2 giugno 2023) Idihanno tenuto colloqui per risolvere una crisi politica che è sfociata in violenza, con i leader di Francia e Germania che li spingono a compiere rapidi passi per ridurre le tensioni. Il serbo Aleksandar Vu?i? e il kosovaro Vjosa Osmani si sono incontrati brevemente alla presenza del presidente francese