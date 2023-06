I frammenti di esistenza delle opere in bilico tra Espressionismo e Realismo di Walter Schubert

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 2 giugno 2023) La necessità di raccontare tutto ciò che lo sguardo, a volte distrattamente, coglie nel vissuto quotidiano emerge in molti artisti contemporanei, alcuni dei quali si concentrano solo e unicamente sul sentire escludendo l’immagine, altri invece rimangono fortemente legati alla figurazione, a quel contatto con l’osservato necessario a mettere in evidenza quegli istanti irripetibili da cui lasciarsi conquistare e ammaliare proprio per la caratteristica di fugacità che li contraddistingue. L’artista di cui vi racconterò oggi appartiene al secondo gruppo di creativi e, con il suo particolare linguaggio pittorico è in grado di lasciare all’osservatore la sensazione di trovarsi davanti a un caleidoscopio di fotogrammi che induco a credere che un secondo dopo tutto l’insieme della composizione potrebbe cambiare e trasformarsi in altro. Intorno alla fine del Diciannovesimo secolo cominciarono ...