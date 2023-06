I fedelissimi di Kadyrov attaccano Prigozhin | tra i due alleati guerrafondai è ' guerra'

Adam Delimkhano , braccio destro di, si è rivolto a Prigozhin in un videomessaggio utilizzando un tono confidenziale dandogli del tu: 'Ti sei trasformato in un blogger che urla e grida al ...Da una parte restano fedeli (ma noncome una volta) oligarchi di Stato come Miller, Se... come per l'appunto Prigozhin e. La guerra d'Ucraina può ingrossare le crepe interne al ...Adam Delimkhano , braccio destro di, si è rivolto a Prigozhin in un videomessaggio utilizzando un tono confidenziale dandogli del tu: 'Ti sei trasformato in un blogger che urla e grida al ...

Gli uomini di Kadyrov accusano Prigozhin di essere diventato un urlatore che semina il panico. Quelli della Wagner dicono che i ceceni dovrebbero essere fucilati ...