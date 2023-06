(Di venerdì 2 giugno 2023) Che non succedeva da 38 anni: i tifosi hanno interrotto la partita lanciando fumogeni e oggetti e isono continuati a lungo

... dove c'è apprensioneun possibile raduno di giovanissimi. Un anno fa, la zona fu assediata da numerosi ragazzi organizzatisi su Tik Tok. Iresero necessario l'intervento degli agenti ..sono stati segnalati anche in altre parti del Paese, a Casamance (sud), Mbour e Kaolack (... La7.it - Ousmane Sonko dovrà scontare due anni di carcere"corruzione di giovani" , questa l'......sono scoppiati i primi tafferugli fra i dimostranti serbi che bloccavano gli ingressi degli edifici ed i corpi speciali di polizia inviati prontamente da Pristinaprevenire e sedare i...

I disordini per la retrocessione del Brescia in Serie C Il Post

Dopo i disordini nel ritorno dei play out, interviene il presidente della Lega di Serie B: “Ci dobbiamo interrogare tutti” ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Senegal, scontri per la condanna del capo dell'opposizione Sonko: almeno nove morti ...