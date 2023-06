...di Ennahda di aver avuto un ruolo strategico nel reclutamento di volontari da inviare neidi ... Ne fanno partepartiti, fra cui quelli più noti sulla scena internazionale sono gli ...Vivi e morti, che ricordano leparole più rischiose della loro vita: non può succedere a me. ... Una occasione per riscoprire l'acustica perfetta e la bellezza di uno deistorici più ...: anche in quel caso il bilancio è stato dipoliziotti feriti. La partita La tensione si ... ' Gli stadi italiani sempre piùdi guerriglia, appare che tutto quello di buono fatto nel campo ...

I cinque teatri militari: dove può attaccare l'esercito cinese Inside Over

Queste tre azioni, a Badolato, Roccella Jonica e Catanzaro, prevedono infatti in ciascuna settimana un appuntamento di teatro, un appuntamento di danza, un appuntamento musicale, accompagnati da un ...Ritrova la centralità degli spazi teatrali tradizionali e cambia location all’aperto la sedicesima edizione del Campania Teatro Festival, la settima diretta da Ruggero Cappuccio, in programma dal 9 gi ...