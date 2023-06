Hojlund | lo United bussa alla porta dell’Atalanta Le richieste della società

(Di venerdì 2 giugno 2023) La situazione attuale tra l’attaccante daneseRasmuse l’interesse del ManchesterSecondo quanto rito da The Athletic, uno degli attaccanti del mirino del Manchesterè il giocatoreRasmus: autore fino ad ora di una stagione molto positiva in quel di Bergamo. I nerazzurri continuano a fare muro, mettendo come base d’asta 60/65 milioni di euro per respingere tale interesse: a dimostrazione che laorobica voglia costruire intorno al numero 17 danese un progetto a lungo termine.

... mentreè il più giovane di tutti e, con una partita ancora da giocare, è a quota 15 gol e ... I prossimi giorni saranno decisivi per capire se effettivamente lodeciderà o meno di ...Il Manchesterè molto interessato ad, l'Atalanta riflette e aspetta ...L'astro nascente dell'Atalanta fa gola anche in Premier League. Dall'Inghilterra si rincorrono le voci di un forte interesse del Manchesterper Rasmus, attaccante da 8 gol e 4 assist nella sua prima stagione in Serie A. Come riferito dal The Athletic, il 20enne danese è il preferito di Erik ten Hag per ricoprire il ruolo di ...

Voci dall'Inghilterra: Manchester United su Hojlund, gli inglesi fanno sul serio Prima Bergamo

La situazione attuale tra l’attaccante danese dell’Atalanta Rasmus Hojlund e l’interesse del Manchester United Secondo quanto riportato da The Athletic, uno degli attaccanti del mirino del Manchester ...L'ultimo gioiello di casa Atalanta si chiama Rasmus Hojlund, ha solo 20 anni e in questa stagione ha messo a referto nove gol con la Dea di cui è diventato titolare dopo un periodo di assestamento a i ...