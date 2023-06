Highlights gara-1 Denver Nuggets-Miami Heat 104-93 | NBA Finals 2023 VIDEO

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilcon glidi-1 delleNBAin corso di svolgimento. Dominatore assoluto Nikola Jokic, che con la sua solita tripla doppia portaad imporsi per 104-93 in questa prima partita delle Finali. Ottima prova anche di Jamal Murray ed Aaron Gordon, mentre anon è bastata una solida prestazione offensiva di Bam Adebayo. SportFace.

- 2 nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 alle 2.00 in diretta su ...nervosa con ben quattro ammoniti nei primi 45'. Nella ripresa il Brescia fatica a trovare lo spazio per colpire. I cambi di Van de Looi e Galazzi davano vere al Brescia che alla mezz'ora trovano ...... prima di insultarlo per la direzione didella finale persa contro il Siviglia. Non c'è stato ... Le pagelle di Maurizio Compagnoni GUARDA TUTTI GLIDI EUROPA LEAGUE ROMA RUI PATRICIO ...

Highlights, gara 3 semifinali playoff LBA: Banco di Sardegna Sassari ... Eurosport IT

Brescia - Cosenza 1-1 highlights e gol: le azioni principali della gara di ritorno del playout di Serie B 2022/23.Stoccarda - Amburgo 3-0 highlights e gol: le azioni principali della gara d'andata dello spareggio di Bundesliga 2022/23..