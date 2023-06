Highlights Fognini-Ofner | terzo turno Roland Garros 2023 VIDEO

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilcon glidi Fabio-Sebastian, sfida valevole per ildelmaschile. Sconfitto al quinto set il tennista azzurro, che lotta ma deve arrendersi al suo avversario, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 5-7 6-3 7-5 1-6 6-4. Torneo nel complesso positivo per Fabio, che spreca però una ghiotta occasione. Al prossimosfiderà Stefanos Tsitsipas. SportFace.

Tre italiani impegnati a Parigi per il terzo turno. In campo Sonego sul Lenglen contro il n. 7 al mondo Rublev e Fognini sul campo 14 con l'austriaco Ofner. Più tardi Musetti contro Norrie. Il Roland ...Dopo Fabio Fognini è spettato a Lorenzo Sonego concedere il bis e portare il computo delle vittorie a due in casa Italia, in questo secondo turno del Roland Garros 2023. Il piemontese, infatti, ha sco ...