Highlights e gol Sassuolo-Fiorentina 1-3 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilcon glie i gol di1-3, match valido per la trentottesima e ultima giornata di. Al Mapei Stadium arriva una bella vittoria per i viola che così si preparano alla sfida contro il West Ham in finale di Conference. In gol Cabral, Saponara e Nico Gonzalez, il momentaneo pareggio dei neroverdi lo aveva firmato Berardi su rigore. In alto e di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Brescia-Cosenza 1-1: video, gol e highlights Sky Sport

È il Cosenza a salvarsi, il Brescia retrocede in Serie C in una partita conclusa nel caos. Bisoli sblocca al 74' con un gran gol di mezzo esterno, ma il gol decisivo che evita i supplementari è di Mer ...Leggi su Sky Sport l'articolo Brescia-Cosenza 1-1: gol e highlights, Cosenza salvo al 95', Brescia in C. Caos nel finale ...