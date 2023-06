Harry sarà a Londra nei prossimi giorni | ma Carlo III non lo incontrerà

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 2 giugno 2023) Manca poco al ritorno del principe. Il duca di Sussex, infatti, tornerà nel Regno Unito per non mancare al nuovo appuntamento con l’Alta Corte. Al momento, infatti, il principe è alle prese con un caso di accusa del Mirror Group Newspapers. Il secondogenito di reIII, dunque, si è già presentato di fronte alla Corte per accusare il gruppo editoriale di hacking telefonico. La visita nel Regno Unito, però, non prevede un incontro con i membri della sua famiglia. Alcuni esperti speravano che la visita del principegli avrebbe permesso di avere l’agognato confronto con ree con il principe William. Secondo le fonti più vicine alla Famiglia Reale, infatti, i rapporti tra le due parti sarebbero molto tesi. Lo stesso, nel corso ...