Harry ha “quasi lasciato” la vita reale prima di Meghan | il retroscena incredibile

(Di venerdì 2 giugno 2023)del Megexit e del polverone causato dalla “rottura ufficiale” con i Windsor,aveva già deciso di allontanarsi dalla sua famiglia. Quando è trapelata la notizia dell’addio ufficiale a Londra, al Palazzo e alla famigliada parte di, i tabloid inglesi non hanno parlato d’altro per giorni. Che il duca del Sussex, infatti, mal sopportasse l’ingerenzanei suoi affari e nella suae l’attenzione morbosa da parte della stampa britannica non è di certo un mistero. Il principeaveva intenzione di abbandonare i Windsor bendel Megxit – (Fonte ANSA) – Grantennistoscana.itEppure, nessuno avrebbe mai immaginato un giorno che il principe avrebbe messo davvero e una volta per tutte un oceano tra ...

... la scelta tocca anche i nipotini, George, Charlotte e Louise Meghan verso il divorzio: lei ... nel Galles , per900 euro al mese da Lord e Lady Meyrick. Si trattava di una fattoria che ...E dopo lo sfiorato incidente a New York ,una catastrofe per i diretti interessati, la stampa ...la teoria per cui Meghan Markle si faccia vedere in giro sempre di più senza il principe. ...Invoca l'ombra e poi rilascia comunicati stampa su immaginari 'inseguimenticatastrofici' o va ai party da sola nella piena consapevolezza che la notizia dicasalingo farà il giro del ...

Harry ha "quasi lasciato" la vita reale prima di Meghan: il retroscena ... Grantennis Toscana

Harry d'Inghilterra e Meghan Markle starebbero sul punto di dirsi addio. Lo annunciano i tabloid inglesi, spiegandone i motivi.Il principe Harry e Meghan Markle, sempre loro, in un modo o nell'altro sempre al centro della scena. E dopo lo sfiorato incidente a New York, quasi una catastrofe per i diretti ...