" Vincere la Champions League è il motivo per cui mi hanno comprato, è inutile nasconderlo" . Sono le parole di Erlingin un'intervista alla BBC sulla sempre più vicina finale contro l'Inter . "Io farò il possibile per cercare di realizzare il mio sogno più grande, ma so che non è facile, sia in FA Cup che in ...Varane ha parlato di come i Red Devils dovranno affrontare i Citizens per provare a vincere la coppa: "è un ottimo giocatore, lo sappiamo tutti, ma il pericolo per il City arriva da ogni dove.... l'ex nerazzurri ha parlato di cosa si aspetta dalla. "L'attesa cresce sempre di più e ...è fortissimo, ma anche Lautaro non è da meno. Io giocherei con Dzeko titolare e poi Lukaku dentro ...

Haaland sfida l'Inter: "Il City mi ha preso per vincere la Champions" Corriere dello Sport

L'attaccante norvegese non si nasconde sulla finale: "Sarebbe qualcosa di irreale scrivere questa storia: farò tutto il possibile" ...CHAMPIONS LEAGUE - L'attaccante norvegese vuole fare bottino pieno in questo finale di stagione. Dopo la vittoria in Premier League, i prossimi obiettivi sono l ...